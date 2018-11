Alessandra Severini La trattativa fra Italia e Ue sulla manovra non è neanche

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa trattativa fra Italia e Ue sulla manovra non è neanche iniziata ma già volano stracci. Il premier Conte si mostra dialogante, assicurando responsabilità e anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria apre a possibili modifiche, perché «se l'aumento dello spread persiste nel tempo» i tassi praticati dalle banche sui mutui potrebbero risentirne in maniera «significativa».Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dice di credere nel dialogo ma chiarisce che «non può esserci una trattativa da mercanti di tappeti». Parole a cui ha risposto il vicepremier Matteo Salvini: «Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. La pazienza è finita». Che la strada del dialogo non sia sbarrata però lo dimostra la cena fissata per domani sera fra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue, Juncker, a cui parteciperà anche Tria. Il governo sa che gli occhi di mercati e investitori sono puntati sull'Italia. E se lo spread ieri ha chiuso stabile a 308 punti, un nuovo segnale preoccupante è arrivato dall'asta dei Btp Italia che ha registrato ordini solo per 2,16 miliardi, il più basso dopo quello del giugno 2012, all'epoca della crisi greca.