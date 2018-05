Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa strada si fa sempre più stretta e il ritorno al voto più vicino. Il giro di consultazioni voluto dal presidente Mattarella non ha fornito prove dell'esistenza di una maggioranza parlamentare e il capo dello Stato non è intenzionato ad affidare quell'incarico al buio chiesto dal centrodestra.Così questa legislatura potrebbe finire prima ancora di essere iniziata e nuove elezioni potrebbero svolgersi già il 22 luglio. Per la prima volta in Italia si avrebbero due elezioni politiche nello stesso anno. Il presidente della Repubblica sa però quanto queste siano rischiose, sia per la stabilità del paese sia perchè il risultato, con la stessa legge elettorale, potrebbe non essere molto differente da quello di marzo. Ecco allora la proposta di un governo «neutrale, di servizio», nella pienezza dei poteri ma a tempo, «fino a dicembre» per disinnescare l'aumento dell'Iva e approvare la manovra finanziaria e magari spingere il Parlamento a fare una nuova legge elettorale. Il presidente del Consiglio incaricato potrebbe essere convocato al Quirinale già oggi o al massimo domani e anche la lista di ministri neutrali ma autorevoli è quasi pronta. Sarebbe un governo fragilissimo, senza maggioranza in Parlamento e dunque limitato nei poteri ed esposto ad una lunga e infuocata campagna elettorale.Il Capo dello Stato lo sa e per questo non ha nascosto la sua irritazione davanti all'incapacità dei partiti di siglare intese. Laddove poi «si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare ha chiarito Mattarella - questo governo lascerebbe immediatamente spazio a un nuovo governo politico». Altrimenti, ci sarebbero comunque le urne, ma nel 2019. Un tempo più lungo per disinnescare l'aumento dell'Iva e gli attacchi speculativi sui mercati.riproduzione riservata ®