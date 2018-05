Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra Severini

La situazione è congelata. Carlo Cottarelli ha già la lista dei ministri pronta, ma insieme al presidente Mattarella si è deciso di attendere ancora. Concedere ancora tempo e dare credito a Lega e Movimento Cinque stelle e al loro estremo tentativo di formare un governo politico. Il Movimento 5 Stelle ancora ci crede, tornerebbe volentieri sull'ipotesi di Giuseppe Conte premier, togliendo Paolo Savona dalla casella del Tesoro e sostituendolo con un nome rassicurante. È questo che Di Maio, in un incontro informale al Colle, ha detto al capo dello Stato. Tra i nomi che si stanno sondando per il ministero di via XX settembre c'è quello di Pierluigi Ciocca, economista in passato ai vertici della Banca d'Italia. Mentre Savona potrebbe finire in un dicastero meno rilevante ma simbolico, come quello per gli affari Ue. L'alternativa sarebbe spacchettare il ministero in Economia e Finanze, lasciando solo uno dei due all'economista sardo. Di Maio sa che si sta giocando il tutto per tutto. Il leader dei 5 stelle rischia di vedere la sua esperienza da candidato premier finire con un fallimento completo. E nei 5 stelle cominciano a serpeggiare i primi malumori per come ha gestito la situazione. Nel caso di voto a ottobre il leader del M5s potrebbe non essere più lui. Con quest'ultima proposta Di Maio spera anche di mettere all'angolo Matteo Salvini. Ma la Lega è di tutt'altro avviso. È tentata dalle urne dove sa che potrebbe registrate un exploit. Dunque Salvini non dà una risposta precisa. «Ne parlerò con Di Maio» dice sull'ipotesi di destinare Savona ad altro ministero ma poi aggiunge: «Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra, il governo non ha senso che esista». In verità Salvini è orientato a rifiutare quest'ultimo tentativo e la Lega sarebbe disposta a un «voto non contrario» al governo di Carlo Cottarelli pur di arrivare al voto in autunno. Lì Salvini conta di raccogliere quel consenso che oggi gli assegnano i sondaggi. Ma una parte del suo partito, ascoltando le preoccupazioni del mondo produttivo del nord, spinge perché la proposta dei 5 stelle venga accettata e il governo partire. Perchè il voto, a luglio o a ottobre, con un paese alla mercè della speculazione diventa un azzardo davvero troppo grande.