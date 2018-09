Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa rabbia degli sfollati di Genova esplode nella riunione congiunta dei consigli regionale e comunale. A tre settimane dal crollo del ponte Morandi, le centinaia di cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case hanno contestato le istituzioni. «Non potete trattarci come cani cui buttare l'osso - hanno urlato dalle tribune - Veniamo prima noi delle imprese e della viabilità, vogliamo la casa». Gli animi si sono calmati solo quando il sindaco di Genova Marco Bucci ha promesso: «Pensavamo di darvi una casa entro novembre, ci riusciremo entro fine settembre».Ma l'alta tensione si è estesa anche ai rappresentanti delle istituzioni. Il vice premier Luigi Di Maio ha annunciato che il governo sta «mettendo a punto un decreto urgente» che affronterà «anche il tema di Genova e soprattutto di coloro che sono sfollati e hanno diritto ad una casa». Esternazioni che non sono piaciute al governatore della Liguria Giovanni Toti che ha risposto al leader grillino: «Mentre lei esterna noi siamo qui con gli sfollati. Per aiutare Genova servono meno polemiche e più fatti concreti. Se Di Maio vuole aumentare i fondi li accettiamo». Regione e Comune chiedono all'esecutivo una legge speciale. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, alla Camera ha annunciato per ora aiuti per le famiglie e le imprese anche «prevedendo forme di agevolazione fiscale» e promesso che «tutti gli sfollati entro tre mesi avranno una sistemazione». Sulla ricostruzione del ponte, lo stesso ministro ha ribadito che non se ne occuperà Autostrade che dovrà però sostenerne i costi. «La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico». I soldi che la società metterà per i lavori «rappresenteranno solo una minima parte del risarcimento dovuto». In un anno la nuova opera, via alla demolizione. Approvata quindi la risoluzione M5s-Lega.riproduzione riservata ®