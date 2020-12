Alessandra Severini

La pandemia in atto peggiora la qualità della vita degli italiani, ma la percezione dei cittadini cambia molto da città a città. La fotografia la scatta la 32ª indagine del Sole24ore sul benessere dei territori. Lockdown, crisi economica e incertezza fanno crollare Milano dal primo posto, che aveva conquistato sia nel 2018 che nel 2019, al dodicesimo. Pur rimanendo al primo posto per l'indicatore Ambiente e servizi a determinare lo scivolone sono soprattutto il crollo del Pil pro capite in base alle stime 2020, ma anche il nuovo indicatore sullo spazio abitativo medio a disposizione (la media è di 51 metri quadri per famiglia). Il capoluogo lombardo si conferma nelle parti più basse della classifica per Giustizia e Sicurezza: sale dall'ultimo al penultimo posto. Pesano l'alto numero di denunce (scippi, furti, rapine, violenze sessuali) e la lentezza dei processi. Milano rimane invece sul podio per gli indicatori Depositi bancari (secondo posto), Affari e lavoro e Ricchezza e consumi (terzo posto).

Non crolla solo Milano: il virus che soprattutto nella prima ondata ha colpito forte il Nord fa sentire i suoi effetti nell'intera area. Tutte le province lombarde ad eccezione di Sondrio e Mantova hanno perso posizioni rispetto allo scorso anno.

Anche la Capitale non ride. Roma crolla in classifica di 14 posizioni: dal 18° posto dello scorso anno al 32°. Male sul tema Ambiente e servizi: scende dal 19° al 32° posto. Migliora alla voce Ricchezza e consumi: sale dal 40° al 29° posto.

È invece Bologna la prima città per qualità della vita, scalando ben 13 posizioni, ma vanno bene un po' tutte le province dell'Emilia Romagna. Ben cinque su nove (Parma, Forlì - Cesena, Modena e Reggio Emilia) si incontrano tra le prime venti. Fanalino di coda è Crotone, preceduta da Caltanissetta, ultima lo scorso anno.

