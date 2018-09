Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa Corte Costituzionale ha sferrato un duro colpo al jobs act, ritenendo illegittima quella norma che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In pratica la Consulta ha stabilito che il risarcimento non può essere legato esclusivamente alla anzianità di servizio (come prevede invece la riforma voluta dal governo Renzi) perché questo è contrario all'articolo 4 e all'articolo 35 della Costituzione.Per il lavoratore licenziato in modo ingiusto, infatti, il Jobs act prevede un risarcimento di due mesi di stipendio per ogni anno di anzianità, entro un limite minimo di quattro mesi di stipendio e massimo di ventiquattro mesi. Se per esempio fosse stato giudicato illegittimo il licenziamento di un lavoratore con 4 anni di servizio, questi avrebbe ricevuto un risarcimento di 8 mesi di stipendio.Ora che la Corte ha bocciato la norma invece, laddove il licenziamento verrà considerato ingiustificato, il lavoratore avrà diritto a un risarcimento che verrà calcolato dal direttamente giudice. La Filcams Cgil, a cui si era rivolta la lavoratrice licenziata nel caso finito davanti alla Consulta, esulta: «Un primo passo verso la riassegnazione del valore di dignità e tutela del lavoro è stato compiuto». E Susanna Camusso chiede ora di «riaprire una discussione sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo per le quali è fondamentale il ripristino e l'allargamento della tutela dell'art.18».riproduzione riservata ®