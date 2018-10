Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa bufera si scatena su Piazza Affari mentre lo spread schizza oltre quota 300. I mercati hanno reagito negativamente allo scontro in atto fra Roma e Bruxelles sulla manovra annunciata dal governo Lega-M5s e quello di ieri si è rivelato un lunedì nero. La Borsa di Milano ha chiuso in negativo cedendo il 2,4% e risultando la peggiore in Europa, mentre il dfferenziale fra Btp e Bund è salito a quota 303, ai massimi dal 2014. Male soprattutto i titoli bancari, tutti in profondo rosso: Carige ha perso l'8,47%, Banco Bpm il 6,47, ma a fondo sono andati anche i big Unicredit (-3,56%) e Intesa Sanpaolo (-3,26). Dalla Ue intanto continuano ad arrivare critiche alle scelte del governo italiano e a poco sembra servire la missione' del presidente della Camera Roberto Fico a Bruxelles per tessere le fila del dialogo. Se il M5s sembra voler abbassare i toni dello scontro, di tutt'altro avviso è il vicepremier Matteo Salvini, convinto che il governo non arretrerà di un passo rispetto a «una manovra che punta tutto sulla crescita».Il leader leghista attacca «gli speculatori alla Soros che scommettono contro l'Italia per comprarsi le aziende sottocosto» e assicura che «non faremo la fine della Grecia».riproduzione riservata ®