Alessandra SeveriniL'ostinazione del governo italiano sui conti pubblici e la Brexit. Sono queste le due mine che possono far tremare l'economia dell'Eurozona secondo il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi.Perché se è vero che finora le tensioni sui conti fra esecutivo italiano e Commissione europea non hanno provocato alcun contagio è anche vero che la situazione italiana, insieme alla Brexit, alla guerra commerciale, alla frenata dell'export, alla volatilità dei mercati e al cattivo andamento dell'industria dell'auto tedesca nell'ultimo trimestre sono «fattori di rischio». Il numero uno della Bce però si mostra ottimista su un'intesa tra Roma e Bruxelles e invita ad abbassare i toni per raffreddare lo spread, la cui risalita sta già danneggiando le banche del nostro Paese. L'altro pericolo viene dai possibili tagli del rating sovrano dell'Italia anche questi capaci di colpire gli istituti di credito italiani.E, se il capitale delle banche italiane si indebolisce, «le condizioni di finanziamento si indeboliscono. Il che si tradurrà in meno prestiti».Tuttavia il presidente della Bce ha chiarito che non è compito dell'Eurotower finanziare il deficit dei singoli Stati e ha richiamato i «Paesi altamente indebitati a rispettare le regole del Patto di Stabilità e Crescita europeo, in modo da assicurare una solida posizione di bilancio».Il Consiglio dei governatori della Bce ha lasciato i tassi invariati e confermato gli acquisti di titoli continueranno al ritmo di 15 miliardi di euro al mese fino al 31 dicembre, quando il Quantitative easing verrà chiuso. «Continuiamo ad attenderci che i tassi si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli prossimi al 2%».