Alessandra Severini

L'Italia è ancora un paese in stato di emergenza e lo sarà almeno fino al 15 ottobre. Il rischio sanitario causato dal Covid 19 viene considerato ancora alto e ieri il premier Giuseppe Conte ha comunicato al Senato la volontà di prorogare il regime speciale, che scadeva il 31 luglio. L'Aula ha votato in seguito una risoluzione sulla proroga, ma la maggioranza ha chiesto che per eventuali nuove limitazioni delle libertà personali in funzione anti-contagio si intervenga con decreto legge e non con semplice Dpcm. Le opposizioni invece hanno votato compatte contro la proroga parlando di una «deriva liberticida» .

La proroga, che dovrà essere varata in Cdm, consente di istituire, in caso di gravi focolai, nuove zone rosse, mentre per la scuola uno dei settori che più preoccupa in vista della riapertura delle aule fissata per il 14 settembre il provvedimento permetterà di acquistare il materiale necessario a garantire la sicurezza saltando alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti.

Lo stato di emergenza consente anche di bloccare i voli da e per gli Stati che vengono ritenuti a rischio, oppure di individuare nazionalità che non sono ammesse in Italia. I lavoratori dipendenti potranno continuare a lavorare in smart working secondo le modalità che vengono concordate con l'azienda. Conte ha precisato che la proroga è «legittima e non rappresenta torsioni autoritarie». «Non vi è nessuna intenzione di drammatizzare né di alimentare paure ingiustificate nella popolazione - ha aggiunto - ma serve per affrontare con efficacia e tempestività eventuali situazioni emergenziali».

Il governo è ora al lavoro per prorogare anche la Cassa integrazione e lo stop ai licenziamenti mentre spera in una ripresa dei consumi grazie al taglio del cuneo fiscale che a luglio porterà fino a 100 euro in più nelle buste paga dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore ai 40 mila euro.

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

