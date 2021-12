Alessandra Severini

L'arrivo di nuove restrizioni anti Covid durante le vacanze natalizie si fa sempre più probabile. È stato lo stesso premier Draghi ad ammettere che il governo ci sta pensando: «Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento». A far paura è ancora la variante Omicron che in Italia sembra circolare poco ma che potrebbe essere assai più diffusa di quello che dicono i numeri. Ieri i positivi ai test Covid sono stati 16.213, con un tasso di positività salito al 4,8%. Le vittime sono state 137, il dato più alto di questa quarta ondata. In crescita anche i ricoveri: le terapie intensive sono state 21 in più, mentre i ricoveri ordinari sono stati 375 in più. E il sindacato degli infermieri Nursing Up lancia l'allarme sul boom di contagi tra gli operatori sanitari: quasi 5mila di loro si sarebbero infettati negli ultimi 30 giorni. Il sindacato chiede alle Regioni di seguire l'esempio del Veneto che ha portato da 10 a 4 giorni la frequenza dei tamponi e incrementato il monitoraggio del livello di anticorpi. Intanto l'Agenzia europea per il farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto dalla statunitense Novavax. Si tratta di un vaccino a base di proteine ed è il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa. Il vaccino non usa l'mRNA messaggero, si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello contro l'epatite B e il papilloma virus. In pratica genera l'antigene derivato dalla proteina spike. Dopo l'inoculazione, il sistema immunitario identifica la proteina e inizia a produrre difese naturali come anticorpi e cellule T. Se una persona immunizzata viene esposta a SARS-CoV-2,l'organismo dovrebbe riconoscere la proteina spike del virus e contrastare l'infezione. Il vaccino, che pare sia più gradito agli scettici, è stato sviluppato da un gruppo di ricerca tutto al femminile. Le prime dosi del vaccino Novavax dovrebbero arrivare in Europa nei primi mesi del 2022 e per questo primo trimestre gli Stati membri ne hanno ordinate circa 27 milioni.



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

