Alessandra Severini

Inchiodato al suo letto da 11 anni, ora forse potrà scegliere di abbandonare questa vita. Mario (nome di fantasia), 43enne rimasto tetraplegico a causa di un incidente stradale, lo chiede da oltre un anno e il Comitato etico scientifico della Regione Marche si è pronunciato a favore dell'aiuto al suicidio sollevando dei dubbi solo sul farmaco da usare. È la prima applicazione pratica della sentenza della Corte Costituzionale di due anni fa che aveva aperto la strada al suicidio assistito stabilendo la non punibilità, a determinate condizioni, di chi lo agevola, ma anche sollecitando il Parlamento ad intervenire con una legge definita indispensabile.

Ma l'intervento del legislatore non c'è mai stato, con il Parlamento costantemente diviso sul tema e la vita di Mario che intanto scorreva prigioniero di quel letto. Attualmente una legge è intrappolata nelle secche dei lavori di Commissione, ostaggio dell'ostruzionismo del centrodestra. La vicenda di Mario però non finisce con la pronuncia del Comitato etico, che pure ha riconosciuto la presenza delle quattro condizioni indicate dalla Corte (paziente in grado di intendere e volere, patologia irreversibile, sofferenze psichiche o fisiche insopportabili, dipendenza del malato da trattamenti sanitari vitali). La Regione Marche ha precisato che la decisione definitiva va presa dal Tribunale di Ancona. Tesi contestata dall'associazione Coscioni che accusa: «Il Comitato ha accertato che Mario rientra nella condizioni stabilite dalla Consulta» poi il «compito di definire le procedure tecniche di somministrazione del farmaco non è del malato ma del Servizio sanitario che si rifiuta di farlo». La Pontificia Accademia per la vita individua le cure palliative come preferibili. E c'è attesa per la pronuncia della Cassazione e della Consulta sull'ammissibilità del referendum sull'eutanasia legale, sostenuto da un milione di firme. Se ci sarà il via libera, si voterà l'anno prossimo.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA