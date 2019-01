Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan apre una nuova crepa nel rapporto fra gli alleati di governo Lega e M5s. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, avrebbe infatti dato disposizioni per pianificare il ritiro del contingente italiano in Afghanistan entro 12 mesi. Iniziativa che ha incontrato il plauso del M5s ma che sembra aver colto di sorpresa la Lega: «Nessuna decisione è stata presa, si tratta solo di una valutazione del ministro di competenza». Stupito anche il ministro degli Esteri Moavero Milanesi. A sostenere l'indirizzo del titolare della Difesa, però, è arrivata la dichiarazione di Palazzo Chigi: «La richiesta di valutare una pianificazione del ritiro del contingente italiano avviata dal ministro Trenta è stata condivisa con la Presidenza del Consiglio».Il contributo italiano alla missione internazionale a guida Nato prevede un impiego massimo di 900 militari, 148 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei: i militari sono impegnati in attività di arruolamento, addestramento, assistenza e consulenza a favore delle istituzioni e delle forze di sicurezza locali. Le varie missioni internazionali in Afghanistan sono costate all'Italia 6,5 miliardi di euro e hanno visto un pesante bilancio di 54 morti.Proprio ieri gli USA hanno annunciato la chiusura di una bozza di accordo con i talebani che potrebbe portare finalmente la pace nel paese martoriato da decenni di guerra.riproduzione riservata ®