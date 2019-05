Alessandra Severini

Il premier Conte rompe gli indugi e annuncia per il prossimo Consiglio dei ministri la richiesta di revoca dell'incarico ricoperto dal sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per presunta corruzione. La riunione potrebbe essere l'8 o il 9 maggio e, nel caso di voto, i 5Stelle (che hanno la maggioranza nel Cdm) hanno già annunciato il voto favorevole alla revoca dell'incarico. A nulla è valso quindi il tentativo in extremis di evitare le dimissioni da parte di Siri che aveva annunciato pochi minuti prima della conferenza stampa di Conte: «Se non ci sono novità dai pm, entro 15 giorni mi dimetto». «Le dimissioni future non hanno molto senso», ha risposto irritato il premier. La Lega per ora non minaccia la crisi di governo, ma Matteo Salvini trattiene a stento la rabbia: «Lascio a Conte e Siri le loro scelte. A me va bene qualunque cosa, se me la spiegano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA