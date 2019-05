Alessandra Severini

Il Piemonte passa al centrodestra. Quella di Alberto Cirio su Sergio Chiamparino è una vittoria netta con circa 13 punti di scarto (49,7 contro 36,2). Molto più indietro Giorgio Bertola, candidato M5s, con il 13,5%. «Se non è un referendum a favore della Tav, poco ci manca», ha commentato esultante Matteo Salvini.

Il centrosinistra si consola con i risultati delle elezioni comunali. Confermati al primo turno i sindaci di Firenze, Dario Nardella, di Bergamo, Giorgio Gori e di Bari Antonio Decaro. Riconferma anche per il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. Conquistate anche Lecce e Modena, il centrosinistra si aggiudica sei comuni capoluogo al primo turno. I 5 stelle invece arrancano anche nelle città. A Livorno il ballottaggio sarà fra il candidato di centrodestra Andrea Romiti e quello di centrosinistra Luca Salvetti, mentre i 5Stelle che avevano conquistato la poltrona più alta alle scorse comunali sono soltanto terzi. La Lega arriva al ballottaggio a Ferrara e Forlì e a Perugia, capoluogo di una regione scossa dall'inchiesta sulle nomine nella sanità e dal balletto delle dimissioni della governatrice dem Catiuscia Marini - si va verso la conferma al primo turno per il sindaco uscente Andrea Romizi, del centrodestra. Tredici città andranno al ballottaggio. La curiosità: a 91 anni Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco a Nusco.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

