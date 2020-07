Alessandra Severini

Il Parlamento continua a lavorare alle modifiche al dl Rilancio. La commissione Bilancio della Camera punta a chiudere i lavori entro oggi dopo di che il testo dovrà passare in Aula e successivamente al Senato. Tra le novità più rilevanti c'è l'emendamento presentato dal deputato leghista Massimo Garavaglia e approvato in commissione che si intitola premio a chi paga.

SCONTO IMU La proposta prevede uno sconto fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle tasse comunali come l'Imu se si paga con la domiciliazione bancaria, ovvero l'addebito sul proprio conto corrente. L'emendamento lascia però agli enti territoriali la possibilità di scegliere di applicare lo sconto con delibere specifiche.

SUPERBONUS Il dl rilancio prevede anche l'allargamento del superbonus al 110% per garantire l'efficienza energetica. Si potrà chiedere anche per le seconde case, villette a schiera incluse, e varrà anche per il Terzo settore. È in discussione anche la possibilità di estenderlo a chiese, scuole paritarie, associazioni sportive dilettantistiche e rifugi alpini ma non al settore alberghiero.

SCOOTER ELETTRICI Si allarga anche l'ecobonus per chi acquista i motorini elettrici, che sarà di 3mila euro senza rottamazione e di 4mila euro se si rottama un vecchio motorino tra euro 0 ed euro 3.

CARTA D'IDENTITÀ Una altra norma approvata in commissione prevede che le carte d'identità e gli altri documenti di riconoscimento già scaduti o in scadenza resteranno validi fino alla fine dell'anno. Con il decreto Cura Italia si era già stabilito di prorogare fino al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento scaduti a partire dal 31 gennaio, ora la proroga viene spostata al 31 dicembre.

Intanto il premier Conte non abbandona l'idea di una riduzione dell'Iva.

SCONTO IVA Rispondendo al question time alla Camera ha ipotizzato l'introduzione di un meccanismo che preveda una riduzione dell'Iva per chi paga con moneta elettronica. «Potremmo così ha spiegato - rilanciare la domanda modernizzando il paese, incentivare i pagamenti digitali e quindi far sì che tutti paghino le tasse e tutti possano pagare meno».

