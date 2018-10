Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl governo lima, non senza tensioni, il decreto sulla cosiddetta pace fiscale e la manovra di bilancio che, nelle ottimistiche previsioni del vicepremier Luigi Di Maio, dovrebbero essere varati entrambi già oggi dal Consiglio dei ministri. Il leader 5 stelle ha specificato che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani perchè altrimenti non sapremmo quantificarlo. L'altra novità è che la nuova misura, come annunciato dal premier Conte, potrebbe essere applicata su base geografica. In pratica, spiegano da Palazzo Chigi, si cercherà di non penalizzare chi non accetterà come prima offerta un'occupazione al di fuori della propria città o regione. Su coperture e pace fiscale, però, un accordo nell'esecutivo ancora ieri sera non era stato raggiunto. Per i pentastellati la pace fiscale non può essere un condono. La Lega punta invece ad allargare le maglie della perdono' fiscale. E proprio dalla pace fiscale dovranno arrivare gran parte delle coperture della manovra 2019 che va inviata in tempi stretti a Bruxelles. Anche questo lunedì comunque gli occhi saranno puntati sullo spread e sulle Borse per misurarne la reazione.