Alessandra Severini Il governo Draghi prende tempo sulle eventuali nuove restrizioni

Il governo Draghi prende tempo sulle eventuali nuove restrizioni suggerite dal Comitato tecnico scientifico (Cts) per contenere i contagi. Così il Consiglio dei ministri che adotterà nuove misure si terrà solo venerdì, dopo la pubblicazione dei dati del monitoraggio settimanale e la loro rigorosa analisi, mentre le forze politiche di maggioranza si dividono. Da un lato ci sono Pd, M5s e Leu che abbracciano una linea rigorista per rafforzare da subito le chiusure su tutto il territorio nazionale, non solo nei fine settimana. Al contrario FI, Lega e Iv non vorrebbero penalizzare ancora ristoranti e negozi e frenano su nuove misure generalizzate.

Il governo sembra orientato a far scattare l'automatismo e far passare in zona rossa le Regioni che superino i 250 contagi ogni 100mila abitanti. È inoltre probabile che nel weekend di Pasqua tutta Italia venga dichiarata zona rossa.

Ma davanti alle divergenze di opinioni dei ministri, sulle altre misure preferisce essere prudente. In attesa di decisioni, però, molti amministratori locali, spaventati dall'impennata dei contagi, si muovono da soli.

Intanto, per vincere la battaglia contro il Covid si punta tutto sull'accelerazione delle vaccinazioni. Il piano vaccini sarà pronto per il fine settimana mentre oggi l'Ema potrebbe dare l'ok al vaccino Johnson & Johnson. La Commissione Ue ha acquistato altre 4 milioni di dosi Pfizer e all'Italia ne toccheranno 532 mila in più. Entro fine marzo dovrebbero così arrivare circa 7 milioni di vaccini, mettendo in grado il Paese di somministrarne quasi 300 mila al giorno, il doppio del livello attuale. Per quanto riguarda le categorie, terminata la vaccinazione di over 80, docenti e forze dell'ordine si passerà ai soggetti estremamente fragili, disabili e le persone che se ne occupano, quindi si proseguirà per fasce d'età decrescenti. Oltre ai medici di famiglia verranno arruolati come vaccinatori anche dentisti, medici dello sport e pediatri. Le vaccinazioni avverranno anche nelle aziende per i dipendenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

