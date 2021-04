Alessandra Severini

Il coprifuoco rimane confermato alle 22, almeno fino al 1° giugno e nella maggioranza si apre lo scontro. I ministri leghisti infatti in Cdm si sono astenuti sul nuovo decreto Covid proprio per protestare contro il mancato accoglimento delle loro richieste. Il leader della Lega Salvini chiedeva infatti di spostare il coprifuoco alle 23 e di consentire da subito la riapertura dei ristoranti al chiuso. Richieste che Draghi avrebbe accolto con un pizzico di irritazione e che ha deciso di ignorare. Del resto, avrebbe ragionato il premier, le decisioni sulle riapertura sono state prese in una cabina di regia dove era presente anche il Carroccio che prima ha dato il consenso e poi ha deciso di alzare la posta. A lungo si è cercata una mediazione poiché anche Italia viva, Forza Italia e le Regioni di centrodestra avrebbero preferito lo spostamento di un'ora anche in vista della riapertura a cena, dei ristoranti all'aperto. Ma il premier Draghi è stato irremovibile.

«Volevamo un decreto più coraggioso, non votiamo un testo con troppi divieti», ha commentato Salvini. Pd e M5s si sono schierati con il premier. «Oggi è stata messa in discussione l'unità delle nostre decisioni è il commento dei 5 Stelle - In un momento come quello che stiamo vivendo, l'interesse per il Paese viene prima di quello di partito».

Il Consiglio dei ministri, durato solo 45 minuti, ha dunque prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio, deciso che il coprifuoco rimarrà fissato alle ore 22 e confermato la road map delle riaperture. Da lunedì nelle regioni gialle riaprono le scuole, anche superiori almeno per il 70% degli studenti; spostamenti liberi fra zone gialle ma chi è munito di certificazione green potrà spostarsi anche fra regioni arancioni o rosse; riaprono cinema, teatri, sale concerto con capienza al 50% e biglietti prenotati; serrande su per ristoranti all'aperto a pranzo e cena, consentiti gli sport all'aperto, anche di contatto. E' prevista la possibilità di autorizzare lo svolgimento di singoli eventi sportivi di particolare rilevanza anche prima del 1° giugno.

Giovedì 22 Aprile 2021

