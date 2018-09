Alessandra Severini Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sicurezza e immigrazione, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Complessivamente 42 articoli di cui quasi la metà riguardano i migranti. Scompare per esempio il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali che possono essere concessi solo in casi particolari: vittime di grave sfruttamento, motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese d'origine, cure mediche, atti di particolare valore civile. Viene estesa inoltre la gamma di reati che comportano la revoca della protezione internazionale (dalle lesioni gravi alla rapina, al furto aggravato e al traffico di droga). Nuove regole anche per la permanenza nei Centri per il rimpatrio: la durata massima passa da 3 a 6 mesi per facilitare l'espulsione degli irregolari. Prevista anche l'apertura di nuove strutture. Salvini ha detto più volte che ne vuole uno in ogni regione. C'è poi la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo.Una altra parte del decreto riguarda la lotta alla criminalità e alla mafia. Salvini ha anche promesso più fondi e uomini per l'antimafia, più poteri alle polizie locali che verranno dotate di taser (la pistola elettrica già in dotazione alle forze di polizia), lotta alle occupazioni abusive e più volontari per i Vigili del fuoco. Il ministro esulta e si dice convinto che grazie al decreto «l'Italia sarà più sicura ma non mancano critiche e polemiche. Nel decreto è stata inserita anche una norma in base alla quale, a partire dalla prossima stagione, potranno accedere alla ripartizione della quota dei diritti audiovisivi» solo le società di calcio di serie A e B che avranno i propri bilanci certificati da una società di revisione soggetta alla vigilanza della Consob.riproduzione riservata ®