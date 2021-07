Alessandra Severini

Il Consiglio dei ministri ha approvato nell'ultimo giorno utile il decreto Lavoro che sblocca i licenziamenti ma contiene anche misure per combattere il caro bollette e rimandare ancora l'invio delle cartelle esattoriali. Confermato inoltre l'addio (almeno per sei mesi) al cashback.

LICENZIAMENTI Il blocco dei licenziamenti rimarrà in vigore solo per il settore tessile, calzaturiero e moda. Questi settori potranno usufruire di altre 17 settimane di Cassa integrazione gratuita. Licenziamenti possibili invece per l'industria manifatturiera ed edilizia ma, secondo l'accordo raggiunto con i sindacati, le aziende, prima di licenziare, si impegnano a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione e soprattutto le ulteriori 13 settimane di cassa straordinaria messe a disposizione dal governo fino a fine anno senza nessun contributo a carico del datore di lavoro.

CASHBACK Confermata la sospensione della misura che prevedeva il rimborso del 10% delle spese fatte con carta in chiave anti evasione. Secondo il premier la misura avrebbe carattere regressivo e favorirebbe le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori, in particolare il Nord e il ceto medio alto. Draghi avrebbe comunque assicurato che la sospensione è temporanea e che la misura verrà ripristinata dal 1° gennaio 2022. I rimborsi maturati in questo semestre e il superpremio verranno comunque pagati.

ALITALIA Un fondo da 100 milioni è destinato agli indennizzi dei titolari dei biglietti non utilizzati emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento contro il Covid. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stato garantito un analogo servizio di trasporto. Infine, nuova proroga, fino al 16 dicembre, del termine di restituzione del prestito ponte.

CARTELLE ESATTORIALI Nuova proroga di due mesi per l'invio delle cartelle fiscali al 31 agosto. Slitta al 30 settembre il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio'. Anche i comuni sposteranno dal 30 giugno al 30 luglio il termine per il pagamento della tariffa sui rifiuti. Bollette elettriche L'aumento del gas e dell'energia dovuto alla crescita dei prezzi delle materie prime si farà sentire sul portafoglio degli italiani. Per attutire gli effetti del caro bollette il governo ha stanziato un Fondo da oltre 1 miliardo di euro.

