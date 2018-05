Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniGiuseppe Conte ha ricevuto dal presidente Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo. «Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano» ha detto Conte facendo riferimento al suoi trascorsi nei tribunali. Nel suo discorso il premier incaricato ha mischiato rassicurazioni («so che c'è la necessità di confermare la collocazione internazionale ed europea dell'Italia») e promesse di rinnovamento («sarà il governo del cambiamento. Il mio intento è dar vita a un governo dalla parte dei cittadini, che tuteli i loro interessi»).Oggi Conte incontrerà i gruppi parlamentari per poi tornare al Quirinale per sciogliere la riserva e per stilare con il presidente Mattarella la lista dei ministri. La vera incognita rimane la casella dell'Economia. Salvini e Di Maio sono concordi sul nome dell'economista 81enne Paolo Savona: «Con lui finalmente ci sarà qualcuno non che impone, ma che tratta, in Europa» dice Salvini. L'alternativa rimane il leghista Giancarlo Giorgetti. Ma in dubbio c'è ancora il ministero degli Esteri e quello delle Infrastrutture. E poi c'è la richiesta dei 5 stelle di accorpare i ministeri dello Sviluppo e del Lavoro da affidare a Luigi Di Maio. Intanto però i due leader esultano. «È nata la terza Repubblica, si realizza un sogno. Dopo tante ingiustizie faremo giustizia in questo Paese» dice il leader M5s. «Speriamo che non ci siano altri tentativi, dall'Italia o dall'estero, di fermare il cambiamento» dice Salvini.All'inizio della prossima settimana il governo potrebbe presentarsi alle Camere per la fiducia. Oltre al Pd, hanno annunciato che faranno opposizione anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, alleati di un centrodestra sempre più traballante.riproduzione riservata ®