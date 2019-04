Alessandra Severini

Economia stagnante nel 2019. La previsione del ministro dell'Economia Giovanni Tria è preoccupante: nell'anno in corso la crescita italiana rischia di essere vicina allo zero. «In Europa - ha spiegato Tria dal palco del festival dell'economia civile di Firenze - c'è un rallentamento della crescita perché si è fermato il motore, la Germania». E visti gli stretti legami della nostra industria con la manifattura tedesca, e lo storico ritmo lento dell'economia italiana, sempre un punto sotto la media Ue, ecco spiegato perché «la nostra economia è allo zero, mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8 per cento».

L'ultima stima del governo parla di una crescita per il 2019 all'uno per cento, ma sarà inevitabilmente rivista dopo la recessione del secondo semestre 2018 e i segnali di debolezza perdurante.

Ma l'esecutivo, secondo le parole del ministro, non si preoccupa: «Non ci sarà bisogno di una manovra correttiva perché nessuno ce la chiede». La ricetta del governo per dare slancio ad un'economia asfittica passa per il decreto crescita e il decreto sbloccacantieri, che potrebbero essere approvati questa settimana dal consiglio dei ministri. Alcuni nodi sul dl crescita, però non sono ancora sciolti. Ci stanno lavorando sia il ministero dell'Economia sia quello dello Sviluppo economico, non sempre in concordia. Visto l'anemico andamento del primo trimestre, comunque, è difficile che i due provvedimenti possano invertire la rotta e spingere il pil al di là di qualche punto percentuale.

Ci contano però gli industriali, che non nascondono più di qualche preoccupazione ed esortano Lega e M5S alla compattezza: «Non possiamo dibattere solo su due o tre questioni di contratto di governo - avverte il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - ma serve un intervento organico di politica economica».

