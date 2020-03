Alessandra Severini

È una guerra. E come in tutte le guerre servono le armi di difesa, i soldati in prima linea, le risorse economiche. Per questo il governo, nella lunghissima e complicata battaglia contro il Covid-19, ha stanziato tre miliardi e mezzo per la sanità con il decreto Cura Italia. Ed è ai medici che il ministro della Salute, Roberto Speranza si è rivolto: in un videomessaggio alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha assicurto che la priorità è dotare gli operatori sanitari di dispositivi di protezione adeguati. «I medici italiani sono tra i migliori del mondo. Tutto il Paese ne è orgoglioso. Siamo dinanzi al momento più difficile che la storia ci abbia mai messo davanti. Un nemico nuovo e terribile sta entrando nelle nostre vite e cambiando radicalmente tutto. Davanti a noi ci sono ancora giorni difficili, ma insieme, uniti, sono convinto che ce la faremo».

Il ministro e tutte le istituzioni continuano a chiedere comportamenti responsabili da parte di ognuno. Tutti a casa, allora, proprio per evitare di appesantire il sistema sanitario già allo stremo, soprattutto in Lombardia. Ma con il decreto sono previsti nuovi camici bianchi, nuovi infermieri, nuovi strumenti di sicurezza soprattutto per gli operatori sanitari che vanno protetti prima e più degli altri. Sono loro in prima linea: i contagi, fra gli operatori sanitari sono arrivati quasi a 3000.

