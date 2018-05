Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniÈ salito al Quirinale con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario indicato delle 11.30, Carlo Cottarelli. Un colloquio con Mattarella, che gli ha affidato l'incarico per la formazione del nuovo governo, durato poco meno di un'ora. I due scenari possibili li ha disegnati lo stesso premier incaricato al termine del colloquio col Capo dello Stato. Se il governo «avrà la fiducia del Parlamento» si insedierà a Palazzo Chigi per approvare la legge di bilancio e poi sciogliere il Parlamento e «arrivare al voto nel 2019». Se invece, come è ormai più probabile, la fiducia non ci sarà, il governo si dimetterebbe immediatamente ed il suo compito rimarrebbe quello dell'ordinaria amministrazione «per le elezioni dopo il mese di agosto».Da Cottarelli è arrivato subito un messaggio di rassicurazione a cittadini e mercati: «Negli ultimi giorni le tensioni sono aumentate, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo». Parole che non hanno fermato la corsa dello spread che ieri ha raggiunto quota 233.Comunque sarà, Cottarelli ha fatto capire subito che ha intenzione di correre. Niente consultazioni, solo un incontro di pochi minuti, alle ore 13 con il presidente della Camera Roberto Fico e poi alle 15.30 con quello del Senato, Elisabetta Casellati.Per il resto la giornata l'ha passata nella sala dei Busti della Camera per mettere a punto la lista dei ministri e poi sciogliere la riserva.Oggi il nuovo esecutivo potrebbe giurare nelle mani di Mattarella e subito dopo incamminarsi verso palazzo Chigi per il passaggio di consegne con il premier dimissionario Gentiloni. Nella stessa giornata dovrebbe tenersi anche la prima riunione del Consiglio dei ministri. L'attesa è per un governo snello, con Cottarelli che potrebbe tenere per sé l'interim all'Economia. Circolano i nomi di Lucrezia Reichlin, Tito Boeri, Enrico Giovannini. Nell'esecutivo potrebbero entrare anche Enzo Moavero Milanesi, Paola Severino, Paolo Tronca. Tra mercoledì e giovedì il governo Cottarelli potrebbe presentarsi in Parlamento per la fiducia.Il compito dell'economista ex Fmi non sarà affatto facile. Dovrà lavorare in un clima arroventato da campagna elettorale con Lega e 5 stelle pronti in ogni momento ad attaccare il Colle e la sua legittimità come premier. Silvio Berlusconi ha annunciato che Forza Italia voterà contro, come scontata è l'opposizione di Lega e M5S. Luigi Di Maio ha chiamato i suoi a una grande manifestazione di protesta a Roma per il 2 giugno, la Lega annunciato che sarà presente in mille piazze il 2 e il 3 giugno. Il Pd, che al momento è l'unico partito disposto a sostenere il governo Cottarelli, ha annunciato raduni in piazza per il 1° giugno a difesa del Colle.riproduzione riservata ®