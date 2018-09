Alessandra Severini E' ancora fortissima la tensione all'interno del governo

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniE' ancora fortissima la tensione all'interno del governo sulla manovra. Il susseguirsi di vertici di ieri ha dato l'immagine chiara di un esecutivo spaccato sui numeri. Da un lato Lega e M5S hanno continuato a chiedere che il deficit raggiungesse la soglia del 2,4-2,5% del Pil, dall'altro il ministro dell'Economia Tria ha provato a resistere e a fermarsi all'1,9%.Alla fine il braccio di ferro si è però concluso con una vittoria di Salvini e Di Maio. Le risorse per finanziare la manovra verranno trovate con l'indebitamento e il deficit verrà spinto fino al 2,4% del Pil liberando 27 miliardi per la manovra.I due vicepremier esultano: «È la manovra dl cambiamento». «Ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, una misura con la quale restituiamo un futuro a 6,5 milioni di persone. E la manovra del popolo che cancella la povertà ha detto Luigi Di Maio mentre i parlamentari 5 stelle festeggiavano in piazza. Matteo Salvini ha preferito mettere l'accento sulle vittorie targate' Lega: Tasse abbassate al 15% per più di un milione di italiani, diritto alla pensione per almeno 400mila persone superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Pienamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti.Ma i numeri lasciano presagire un duro confronto con Bruxelles e si attende oggi la reazione dei mercati. Ieri apparivano già nervosi: la Borsa di Milano, unica in Europa, ha chiuso in rosso in calo dello 0,62%, lo spread ha sfiorato i 250 punti. Il Pd accusa il governo di tagliare servizi essenziali: Ci sono 5 miliardi di tagli al sociale per finanziare promesse elettorali ha attaccato il segretario del Pd Maurizio Martina. Con il rapporto deficit-Pil al 2,4% il governo M5S-Lega sequestra il Paese e gioca con il futuro dei nostri figli attacca anche il capogruppo di FI Mariastella Gelmini.riproduzione riservata ®