Alessandra Severini

Due ore di confronto che tutti assicurano essere stato «sereno». Il vertice di maggioranza che ha limato ancora la manovra di bilancio, definendo alcune delle misure più critiche è durato circa 120 mnuti e il comunicato finale di Palazzo Chigi parla di una piena intesa politica per allontanare i fantasmi di una crisi di governo, strascico del pessimo risultato delle elezioni umbre. Tra le novità quella che riguarda la cedolare secca sugli affitti a canone concordato: resterà al 10% (era previsto che salisse al 15% e in una prima bozza di manovra era stata portata al 12,5%) e sarà permanente. Le risorse verranno trovate grazie alle maggiori tassazione sul gioco d'azzardo.

È probabile infatti che verrà aumentata la tassa sulla fortuna, quella che colpisce le vincite sopra i 500 euro. Con la manovra arriverà un nuovo inasprimento della tassazione sui tabacchi (ma non sulle sigarette elettroniche) da cui è atteso un gettito di 88 milioni.

Rimarranno la plastic tax (sugli imballaggi in plastica) e la sugar tax (sulle bibite zuccherate) mentre al programma industria 4.0 andranno 140 milioni in più. Al taglio del cuneo fiscale andranno 3 miliardi mentre per le misure a favore delle famiglie verranno stanziati 600 milioni in più: nel 2020 oltre al bonus bebè (80, 120 o 160 euro a seconda del reddito) ci sarà il voucher per gli asili nido che dovrebbe salire fino a 3mila euro, sempre in base al reddito. Per l'assegno unico fino a 18 anni bisognerà invece attendere il 2021. In tema di tasse locali è stato previsto l'accorpamento di Imu-Tasi sulle seconde case in un'imposta che prenderà il nome di local tax.

Nonostante i sorrisi e le rassicurazioni oggi la maggioranza dovrà incontrarsi di nuovo per sciogliere il nodo delle partite Iva. Bisogna trovare 100 milioni per confermare il regime agevolato per i redditi autonomi fino a 65mila euro, battaglia fatta propria dai 5 stelle. C'è poi il pressing di Matteo Renzi che vorrebbe bloccare anche la sugar tax. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti però è stanco di vedere il suo partito ricoprire il ruolo di forza di governo responsabile mentre gli alleati ricercano il consenso attraverso proposte irrealizzabili e attacchi via social. Così lancia un avvertimento preciso: «Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo, ma la maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. Serve al Paese».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA