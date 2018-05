Alessandra Severini Dopo un'intensa giornata di incontri e colloqui, Luigi Di

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniDopo un'intensa giornata di incontri e colloqui, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiamato il presidente Mattarella per comunicargli che l'accordo è pronto. Oggi pomeriggio saliranno al Colle col nome del premier in tasca e un accordo di massima sul programma di governo giallo-verde: «Sarà una figura politica non tecnica», hanno detto entrambi i leader. Dunque si esclude Franco Bernabè, manager ex Telecom e anche l'ex rettore dell'Università Bocconi, Guido Tabellini. Torna così a circolare il nome del numero due della Lega Giancarlo Giorgetti a cui però i 5Stelle potrebbero dire sì solo a condizione di ottenere i ministeri di peso (Esteri, Economia, Lavoro, Trasporti e Sanità). Nelle ultime ore però sembra che la formula sia andata capovolgendosi: ministeri importanti per la Lega che potrebbe lasciar salire Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. Ma si continuerà a trattare ancora nella notte e solo oggi, al Colle, verrà fuori il nome definitivo. A quel punto Mattarella potrebbe avviare subito le consultazioni finali e il nuovo governo nascere in pochi giorni.Tra i punti cardine dell'accordo di programma c'è il superamento della legge Fornero (e la quota 100 per andare in pensione con 35 anni minimi di contributi), la flat tax (ma le aliquote potrebbero essere tre) e il reddito di cittadinanza. Spazio anche a taglio delle tasse, rilancio delle infrastrutture, riduzione della burocrazia, legittima difesa e conflitto di interessi. Alcuni punti sono ancora da limare e quindi i rappresentanti di Lega e M5s torneranno a vedersi. Ma intanto si dispensa ottimismo: «Qui ora si scrive la storia», esulta intanto Luigi Di Maio.riproduzione riservata ®