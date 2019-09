Alessandra Severini

Dopo la tempesta estiva il neonato governo giallorosso è pronto a chiedere la fiducia alle Camere. Oggi a Montecitorio, domani (coi numeri in bilico) al Senato. Alla Camera il passaggio sembra scontato: il Movimento 5Stelle conta sul voto di 215 deputati, il Pd 111, LeU 14 per un totale di 340 che supera di gran lunga il quorum posto a quota 316. Inoltre, dovrebbero votare sì anche 7 deputati del gruppo Misto. Al Senato la situazione appare più incerta. Ms5, Pd e LeU contano in tutto 162 senatori, solo uno in più del quorum, fissato a quota 161. Ma al di là di qualche defezione (come quella del pentastellato Gianluigi Paragone che ha già annunciato il suo no) il governo Conte bis potrà contare anche sui voti di alcuni senatori del Misto e del gruppo Autonomie.

Il premier ha limato fino a ieri sera il suo discorso: presenterà il suo secondo esecutivo puntando sulla discontinuità, sull'Europa e cercando di dare un po' di spessore ai 29 punti del programma condiviso dagli alleati di governo. Tra i temi del discorso programmatico ci sarà di sicuro la manovra di bilancio, la questione immigrazione, con la necessità di rivedere il Trattato di Dublino e le possibili riforme costituzionali. Un passaggio sarà dedicato a disabili e terremotati.

Incassata la fiducia, il governo dovrà spingere sull'acceleratore: mancano poco più di 40 giorni all'appuntamento con la legge di bilancio e bisogna trovare almeno 33 miliardi se si vuole, come annunciato, sminare l'aumento da 23 miliardi dell'Iva che scatterebbe dal primo gennaio e poi ridurre il cuneo fiscale che pesa sulle buste paga dei lavoratori. Che l'impresa sarà ardua lo sanno anche i protagonisti. «La sfida sarà immensa, c'è un'economia da riaccendere - ammette il segretario dem Nicola Zingaretti Le priorità saranno il lavoro e il sostegno alle imprese, bisogna riaccedere l'Italia».

Lunedì 9 Settembre 2019

