Alessandra Severini

Dopo continui rinvii e molteplici tensioni il Decreto rilancio è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Un provvedimento «cospicuo», l'aggettivo più ripetuto ieri sera dal premier Conte nella diretta tv: 55 miliardi di euro, praticamente il doppio di una manovra economica, per «accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza». Nel maxi provvedimento ci sono gli aiuti alle famiglie e ai lavoratori per 25,6 miliardi. Promette «erogazioni più spedite» e «procedure più semplici», il premier, conscio dei ritardi soprattutto per la cassa integrazione in deroga. Stessa promessa che fa a professionisti e autonomi a cui andranno 600 euro, «subito questa volta» perché «conosciamo già chi li deve avere» e poi una seconda tranche fino a 1000 euro.

Gli aiuti alle imprese valgono quasi 16 miliardi. A cominciare dalla cancellazione della rata Irap di giugno per le imprese fino a 250 milioni di euro di ricavi, che dovrebbe fare risparmiare a quasi 2 milioni di imprese almeno 4 miliardi di euro. Per le pmi ci sono poi i contributi a fondo perduto e il credito d'imposta sui canoni d'affitto, i bonus per le ristrutturazioni per il settore edilizio, la cancellazione dell'Imu per le strutture turistiche, l'occupazione suolo pubblico senza tasse per bar e ristoranti. E ancora fondi per i disabili, oltre 3 miliardi per la sanità e quasi 1,5 miliardi per la scuola con 16mila nuovi posti per insegnanti di ruolo da settembre. Più soldi anche alla ricerca e all'università, e indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.

Nonostante i dubbi di una parte del M5s c'è anche la regolarizzazione per 6 mesi di braccianti agricoli, colf o badanti. Un risultato che commuove la ministra Bellanova che bracciante lo è stata: «Per la mia storia è un punto fondamentale. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA