Alessandra Severini

Dimissioni immediate per tutti i consiglieri del Csm che hanno partecipato agli incontri dell'ex presidente dell'Anm, Luca Palamara, con Cosimo Ferri e Luca Lotti sulla nomina del procuratore di Roma. A chiederlo è l'Associazione nazionale magistrati che considera insufficienti le autosospensioni. «Non sono degni delle funzioni ricoperte» è la sentenza che accompagna la richiesta. Finora si è dimesso solo il consigliere Luigi Spina, indagato a Perugia. Gli altri quattro togati del Csm (Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli) si sono autosospesi ma definiscono «priva di fondamento» la richiesta di dimissioni e passano al contrattacco: «E' in corso una vergognosa campagna stampa, ci riserviamo di tutelare la nostra onorabilità nelle sedi competenti».

Intanto però l'indagine sul mercato delle toghe si allarga a macchia d'olio. Protagonista rimane il sostituto procuratore di Roma, Luca Palamara, accusato di corruzione. Avrebbe ricevuto viaggi, anelli e decine di migliaia di euro per pilotare le nomine dei magistrati a capo delle Procure. Assieme a lui, per chiudere la partita sulla nomina del nuovo procuratore di Roma, si sarebbero riuniti in un hotel romano i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm. Ma sono decine le persone che, secondo le ricostruzioni degli uomini della Guardia di Finanza, avrebbero partecipato fra il 9 e il 16 maggio scorso ad incontri segreti per trattare le nomine degli uffici giudiziari. Oltre a quello di Roma, anche quelli di Perugia e Brescia. L'ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, oggi europarlamentare dem, invita il suo stesso partito a «prendere una posizione di netta e inequivocabile condanna dei propri esponenti coinvolti in questa vicenda».

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

