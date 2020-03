Alessandra Severini

Dagli interventi di sostegno al reddito alle misure previste per lavoratori autonomi e professionisti, dallo smart working al blocco dei licenziamenti. Il sostegno al lavoro è uno dei punti cardine del decreto Cura Italia. Ora le misure vanno attuate il prima possibile. «Stiamo lavorando pancia a terra per tradurle in pratica immediatamente» ha assicurato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Lega e Forza Italia hanno criticato alcune delle misure. Insufficiente, per esempio, per Matteo Salvini l'indennità riservata ad autonomi e professionisti. «Agli italiani non interessano le polemiche in questo momento» ha tagliato corto il titolare del Tesoro. Il decreto semplifica le procedure per l'accesso alle misure di sostegno ma in molti casi è necessario comunque farne richiesta all'Inps e farlo presto perché le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

È molto probabile comunque che la gravissima crisi economica e occupazionale seguita all'epidemia renda necessario un nuovo intervento dell'esecutivo ad aprile. Sicuramente verrà rinnovata l'indennità di 600 euro: «Poi ci sarà un intervento ad aprile, commisurato alla situazione delle singole persone» ha detto Gualtieri, anticipando che per i prossimi interventi potrebbero essere «utilizzati i fondi strutturali europei».

Giovedì 19 Marzo 2020

