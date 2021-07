Alessandra Severini

Da venerdì 6 agosto il passaporto vaccinale diventa obbligatorio per andare al ristorante, al cinema, in palestra. È questo lo strumento scelto dal governo per non arrivare a settembre in una situazione critica e dover tornare a chiudere tutto.

«L'economia si sta riprendendo ma la variante Delta costituisce una minaccia» ha detto il premier Draghi alla fine della riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto anti-Covid. Il premier ha difeso la misura sottolineando che non si tratta di «arbitrio, ma di una condizione per tenere aperte le attività» ed evitare una nuova rovinosa stretta. Soddisfatto per l'andamento della campagna vaccinale (sono oltre 63 milioni le dosi somministrate), Draghi ha poi invitato chi ancora non lo ha fatto a «vaccinarsi: subito» e ai no vax ha risposto: «L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire». Frase che non è piaciuta a Salvini, che ha ribattuto: «Invitare alla prudenza sui vaccini per i minorenni è invitare forse a morire?». Dall'opposizione Giorgia Meloni ha mostrato tutta la sua contrarietà. «Il Green pass era uno strumento nato per favorire il turismo, la libertà di movimento e aiutare l'economia ma sta diventando uno strumento di discriminazione sanitaria».

IL GREEN PASS. Il certificato verde (già 40 milioni i download) da venerdì 6 agosto diventa obbligatorio per sedersi all'interno di bar e ristoranti, frequentare palestre, centri termali e fare sport al chiuso, entrare allo stadio, andare al cinema e a teatro, partecipare ad un concorso. Sarà rilasciato anche con una sola dose di vaccino a chi ha avuto il Covid nei sei mesi precedenti o ha fatto un tampone negativo 48 ore prima. Con il certificato vaccinale sarà ridotta anche la quarantena. Nel caso di violazioni le attività potranno essere punite con multe fino a 1000 euro. I tamponi saranno a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

COLORI, SI CAMBIA. Resta di 50 per 100mila abitanti l'incidenza per passare dalla zona bianca alla zona gialla, ma verrà calcolata anche l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti. Per entrare nella zona gialla bisognerà aver raggiunto la soglia del 10% di occupazione delle terapie intensive e del 15% delle ospedalizzazioni.

STATO DI EMERGENZA. È prorogato fino al 31 dicembre.

CINEMA E TEATRI. Servirà il Green pass per accedervi ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi, sia al chiuso che all'aperto. In zona gialla gli spettatori potranno salire all'aperto dagli attuali 1000 fino a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all'aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

DISCOTECHE. Rimangono chiuse ancora, fra le proteste dei gestori. Il governo assicura che sono a disposizione 20 milioni per i ristori delle attività ancora chiuse a causa del virus.

SCUOLA E TRASPORTI. Sono i temi più scottanti e per ora il governo ha rimandato ogni decisione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

