Alessandra Severini

Crescita, investimenti e soprattutto protezione dell'ambiente e sfida ai cambiamenti climatici. Saranno queste le sfide dell'Europa targata Ursula von der Leyen, la neo presidente della commissione Ue che ieri ha ottenuto una larghissima maggioranza nel Parlamento di Strasburgo. Tedesca, madre di 7 figli, la prima presidente donna della Commissione si è presentata con stile impeccabile all'aula: trucco leggero, camicia bianca e giacca fucsia, molti sorrisi, addirittura qualche abbraccio quando si è resa conto di essere stata votata più del suo precedessore Junker.

La nuova Commissione - una squadra di 27 commissari fra cui 12 donne e l'italiano Paolo Gentiloni all'Economia può godere di un ampio appoggio: l'hanno votata 461 parlamentari, più o meno in modo compatto le tre grandi famiglie politiche dell'Eurocamera: Popolari, Socialisti e Liberali.

Si è spaccato invece il gruppo dei 14 eurodeputati del M5s: in dieci hanno votato a favore, due contro e altri due si sono astenuti. Ma da domenica, giorno dell'insediamento ufficiale, comincerà un cammino non facile. Nel suo discorso von der Leyen ha fissato come priorità quella ambientale definita una «questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo». L'ex ministra della Difesa tedesca ha citato il caso di «Venezia sott'acqua. Non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico». Quelle della presidente della commissione non vogliono restare solo parole. Allo studio è il pacchetto sul Green New Deal che il neo esecutivo comunitario intende mettere sul tavolo nei primi cento giorni. Inevitabilmente il nuovo esecutivo Ue dovrà occuparsi anche del tema migranti, che apre crepe profonde fra gli Stati membri. «Ogni Stato è chiamato a mostrare solidarietà», ha avvertito von der Leyen annunciando la riforma del regolamento di Dublino. Anche il tema della crescita e degli investimenti verrà declinato in relazione alla questione ambientale.

Nel merito, la presidente ha usato parole di stima nei confronti del suo commissario all'Economia, Paolo Gentiloni («Credo in lui») ma sulla situazione italiana ha preferito non sbilanciarsi troppo: «Penso sia molto importante trovare un giusto equilibrio tra conti pubblici solidi e gli investimenti, per cui c'è abbastanza spazio».

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

