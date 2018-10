Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniBocciatura severa e senza precedenti per la manovra targata Lega-M5s. La Commissione europea ha rigettato in pieno il Documento programmatico di bilancio inviato dall'Italia perchè «non rispetta nè le raccomandazioni indirizzate all'Italia dal Consiglio nè gli impegni dell'Italia».Ora il governo ha tre settimane di tempo per riscrivere il documento. Ma non sembra avere intenzione di cambiare rotta. Il premier Conte conferma che «il tetto è il deficit al 2,4% del Pil» e apre solo a «una nuova tornata di tagli alla spesa se necessario».«Noi non torniamo indietro dice battagliero il vicepremier Matteo Salvini . L'Europa non sta attaccando un governo ma un popolo». Gli fa eco l'altro vicepremier Luigi Di Maio: «Non vogliamo rivedere i termini della manovra perché la stima di crescita è esatta». Nonostante le dichiarazioni bellicose non è escluso che l'esecutivo tenti la strada del dialogo con la Ue per arrivare a un compromesso.Se davvero non dovesse cambiare nulla, la Commissione potrebbe aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regola del debito. Una strada da percorrere al buio poiché è la prima volta che la Commissione chiede ad uno Stato membro di rivedere per intero il suo Documento programmatico di bilancio. Ma il timore di Bruxelles è che la deviazione dalle regole di bilancio possa mettere in pericolo non solo la stabilità economica dell'Italia ma dell'intera eurozona.Lo scontro fra Italia e Ue potrebbe essere lungo e l'iter burocratico complesso. Se l'Italia si ostina a disattendere le raccomandazioni, Bruxelles potrebbe sollecitare la Banca europea degli investimenti a rivedere i prestiti all'Italia, oppure «richiedere che lo Stato costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto». O, ancora, applicare le sanzioni previste dalle procedure per deficit eccessivo, fin qui mai applicate, con una multa da pagare (fino allo 0,2% del Pil) finché i conti non saranno corretti.riproduzione riservata ®