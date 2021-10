Alessandra Severini

Bassa affluenza in media per il primo giorno di amministrative. Alle 23 era del 41,6%, in calo rispetto al 2016 (61,4%) anche se allora si votò in un solo giorno. Nelle grandi città il dato è inferiore alla media nazionale: a Milano, per esempio, ha votato il 37,7% degli aventi diritto, a Roma il 36,8%, a Bologna il 35,1%, a Napoli il 33,7% e a Torino il 36,5%. Attesa, dunque, per capire se nella mattinata di oggi si colmerà il gap nell'affluenza.

La giornata è stata caratterizzata da diversi disagi nei seggi. A Roma, la sindaca uscente Virginia Raggi ha avuto qualche difficoltà nel ripiegare la scheda azzurra, effettivamente un lenzuolo lungo 75 centimetri necessario per contenere tutti i 22 candidati e le 38 liste. E non sono mancate le polemiche legate alle presunte responsabilità dell'amministrazione uscente per l'incendio che ha quasi distrutto il ponte dell'industria.

In questa tornata elettorale sono oltre dodici milioni gli italiani chiamati alle urne in 1.192 Comuni (nella foto, il premier Draghi al voto a Roma). I seggi resteranno aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Poi, dopo le 15 gli exit poll e le proiezioni. L'attesa è naturalmente per l'esito delle sfide nei sei capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

Ma c'è anche la partita delle Regionali in Calabria e due elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, dov'è candidato Enrico Letta, e nel collegio di Roma - Quartiere Primavalle. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre.

