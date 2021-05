Alessandra Severini

Arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri nel fine settimana il decreto Sostegni bis finanziato con i 40 miliardi di extra deficit approvato dal Parlamento. Un decreto molto atteso per sostenere le categorie più colpite dalla crisi. Ristori, certo, ma anche stop a tasse, sconti sugli affitti commerciali, rifinanziamento del reddito di emergenza e proroga dello smart working. Nel decreto entrerà poi l'ulteriore proroga al 31 maggio della sospensione del pagamento delle cartelle e degli atti del fisco.

NUOVI RISTORI. Per gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto. Il calcolo delle perdite sarà sempre in base al fatturato ma si potrà scegliere fra due canali: quelli automatici (11,1 mld), con lo stesso schema e lo stesso importo di quello di marzo, senza bisogno di presentare istanza; oppure il calcolo basato sul periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 in confronto allo stesso periodo 2019-2020.

IMU E TARI. Prevista l'esenzione, per il 2021, della prima rata dell'Imu (quella di giugno) sugli immobili in cui è esercitata l'attività d'impresa e la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico. Inoltre viene istituito un Fondo da 600 milioni per il 2021 che i Comuni potranno utilizzare per la riduzione della Tariffa rifiuti a vantaggio delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni.

PLASTIC TAX. L'entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2022.

SMART WORKING. Nel settore privato potrà essere utilizzato anche senza accordi individuali fino al 30 settembre 2021.

REDDITO DI EMERGENZA. Viene prorogato di altri due mesi, giugno e luglio.

ACQUISTO PRIMA CASA. Gli under 36 potranno godere di agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa e della garanzia del Fondo prima casa.

FAMIGLIE. Un fondo da 500 milioni garantirà aiuti alle famiglie per l'acquisto di beni alimentari, pagamento degli affitti e delle utenze domestiche.

CANONE RAI. Viene sospeso il pagamento per pub, bar e ristoranti colpiti dalle chiusure.

AFFITTI COMMERCIALI. Estesi fino a maggio 2021 gli sgravi sugli affitti per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano registrato perdite di fatturato di almeno il 30%.

TICKET COVID. Per chi si è ammalato di Covid le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie al monitoraggio post malattia saranno accessibili senza pagamento del ticket per due anni.

TAMPONI SPORT. Un fondo da 61 milioni di euro per rimborsare le società sportive professionistiche e dilettantistiche, iscritte al Coni, per le spese sostenute per effettuare i tamponi necessari per garantire la prosecuzione delle gare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

