Alessandra Severini Arcelor Mittal non cambia idea e conferma la sua intenzione

Arcelor Mittal non cambia idea e conferma la sua intenzione di abbandonare l'Ilva, depositando a Milano l'atto di citazione sul recesso del contratto di affitto. Oggi il presidente del Tribunale assegnerà la causa. Il governo sta tentando in ogni modo di correre ai ripari, ma fa fatica a trovare una linea unitaria. Il Pd e Italia Viva vorrebbero ripristinare lo scudo penale, ma il leader 5Stelle Luigi Di Maio avverte: «Se provochi un disastro ambientale devi pagare. Un emendamento per reintrodurre lo scudo penale sarebbe un problema enorme per la maggioranza».

Appare tutto in salita dunque il compito di mediazione del premier Conte che ha promesso di fare ogni sforzo per convincere l'azienda a riaprire la trattativa. Intanto ha chiesto ad ogni ministro di portare nel Cdm di domani le proprie idee e proposte per il rilancio della città di Taranto. Sul tavolo resta l'ipotesi di un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, mentre sembra perdere quota l'ipotesi della nazionalizzazione, bocciata dal ministro dell'Economia Gualtieri. Silvio Berlusconi un'idea su come andrà a finire se l'è già fatta: «Purtroppo temo che sull'ex Ilva e pure su Alitalia ci dovrà essere un intervento con i soldi pubblici. Questo per l'incapacità di questi signori al Governo di risolvere i problemi».

A complicare ancora di più la situazione si è registrato un incidente all'interno dello stabilimento siderurgico. «Fiamme altissime hanno quasi raggiunto i tubi del gas all'interno della Acciaieria 2 - riferiscono i sindacati - L'episodio è stato determinato da una colata di acciaio fuoriuscita da una caldaia bucata e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio».

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

