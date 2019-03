Alessandra Severini

Alta affluenza e vittoria netta di Nicola Zingaretti alle primarie del Pd. Circa il 70% dei votanti ha scelto l'attuale governatore della regione Lazio come guida del partito e la vittoria schiacciante fa di Zingaretti il nuovo segretario senza bisogno di passare per il più rischioso voto dell'assembla dem. I suoi avversari, Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sono fermati rispettivamente intorno al 18% e al 12%.

«Avevo chiesto fiducia e passione come punti di ripartenza ha esultato il neo segretario Faremo di tutto per essere degni di questa fiducia. Non sono un capo ma il leader di una comunità. Molti stanno tornando per costruire un nuovo Pd e una nuova alleanza».

Gli avversari sconfitti promettono lealtà e collaborazione, Matteo Renzi giura che «non ci sarà fuoco amico». Il compito di Nicola Zingaretti non sarà però semplice, dovrà ricostruire un gruppo dirigente e tenere unito un partito da sempre vittima delle liti interne.

Tutto il partito si rallegra comunque dell'alta affluenza: l'asticella del milione di partecipanti è stata decisamente superata (1,7 milioni circa i votanti secondo i dem, in linea con la precedente consultazione del 2017). Ai 7000 gazebo sparsi in tutta Italia sono tornati a farsi vedere anche volti noti come Francesco Guccini, Roberto Benigni, Gigi Proietti e Nanni Moretti. File nei seggi si sono registrate in Calabria, Puglia, in Friuli-Venezia Giulia e Umbria, picchi di affluenza nel Lazio e in Campania. La partecipazione è stata così alta da spingere la commissione nazionale per il Congresso ad autorizzare fotocopie delle schede. «Una bella giornata di democrazia e partecipazione» hanno detto tutti i protagonisti, ma anche un segnale verso il governo gialloverde. «Non è un voto contro il governo ha ammonito però dal suo seggio di Bologna Romano Prodi - ma per il cambiamento».

Polemiche feroci hanno seguito un post provocatorio del padre di Alessandro Di Battista e complimenti al nuovo segretario sono venuti dal ministro Matteo Salvini che, velenoso, ha però fatto notare: «Negli ultimi 10 anni la partecipazione alle primarie del Pd si è quasi dimezzata».

