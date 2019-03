Alessandra Severini

Accesso più facile e Reddito di cittadinanza più alto per le famiglie con disabili, ma anche una stretta contro i finti genitori single. Sono queste le novità contenute in alcuni degli emendamenti presentati da Lega e 5Stelle al Decretone su Reddito di cittadinanza e pensioni. I nuclei familiari che hanno a carico familiari disabili potranno avere 50 euro in più di beneficio e il reddito può arrivare ad un massimo di 1.380 euro. I casi sono però molto specifici: la famiglia beneficiaria dovrà infatti essere composta da 4 adulti maggiorenni o da 3 adulti e 2 minori o da 2 adulti e 4 minori. Il Pd contesta la correzione e la definisce irrisoria.

Limiti patrimoniali più ampi anche per la pensione di cittadinanza: per l'accesso si prevedono non solo i requisiti anagrafici (nuclei tutti di over 67) ma anche la presenza nel nucleo in via esclusiva di altri componenti seppur più giovani, in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Sempre nel caso di presenza di disabili in famiglia, viene anche alzata da 5.000 a 7.500 euro la soglia del patrimonio per l'accesso alla pensione o al reddito. Ampliare l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza costerà 12,8 milioni quest'anno e 17 milioni a regime.

Per smascherare i furbetti che fingono di essere genitori single, invece, il governo ha previsto che in presenza di figli minori vada presentato l'Isee che tiene conto della situazione di entrambi i genitori anche quando non siano nè sposati nè conviventi. L'obbligo salta se uno dei due si è sposato oppure ha avuto figli con altri o se c'è un assegno di mantenimento stabilito dal giudice.

Tra le altre novità c'è l'estensione delle agevolazioni tariffarie anche sulla bolletta dell'acqua, oltre che a quelle già previste di luce e gas per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre la domanda per ottenere il Reddito potrà essere presentata anche ai Patronati, oltre che ai Caf, mentre le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego potranno avvenire anche via sms o via mail. La pensione di cittadinanza potrà essere pagata come tutte le altre, anche in contanti negli uffici postali o in banca e non solo sulla card.

