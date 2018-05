Alessandra Severini

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I mercati in fibrillazione, l'Europa preoccupata, i paletti del Quirinale. Messi all'angolo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini le provano tutte pur di dar vita a un governo. «Ci attaccano perchè hanno paura». Però il nome del premier non c'è. In caso di fallimento, Salvini sarebbe pronto a dire addio ai 5Stelle e chiedere un preincarico per un governo di centrodestra, cercando i voti che mancano in Parlamento.Ma Mattarella difficilmente accetterà. Il contratto di governo secondo Lega e 5Stelle è pronto, anche se i 5-6 punti più importanti rimangono in sospeso e saranno definiti dai due leader. Quaranta pagine di documento dai vaccini all'acqua pubblica, passando per il taglio delle pensioni sopra i 5 mila euro netti - da cui è scomparso il riferimento a una possibile uscita dall'euro e la cancellazione di 250 miliardi di debito da parte della Bce.Il Quirinale attenderà ancora fino a diomaenica ma fa sapere che non intende ricevere bozze di programma. Intanto Mattarella tiene pronto il suo piano B: un governo di garanzia che possa far uscire finalmente il Paese da una pericolosa palude.riproduzione riservata ®