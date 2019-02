Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiVissero felici, contente e divorziate. Potrebbe essere questo l'insolito happy ending di una delle storie più realistiche anche se in versione patinata delle donne in carriera quarantenni mai viste in tv. Lisa Edelstein, conosciuta e amata nel camice dell'unico personaggio in grado di tener testa ad dottor House, sta per salutare assieme al pubblico la sua Abby, star di Girlfriends guide to divorce (dal 12 alle 21.15 su Joi con la quinta e ultima stagione), anche se presto la vedremo in Good Doctor2 (che ha debuttato ieri su Raidue). L'abbiamo incontrata sull'orlo di una crisi epocale, dopo l'abbandono del marito, che poi le ha preferito una teen star, e la fine di una gloriosa carriera da scrittrice/coach relazionale. Ma ora, dopo appuntamenti con autentici casi umani e grazie all'aiuto delle amiche del cuore, è arrivato il momento di abbracciare gli alti e bassi e andare avanti. Con ironia, ovviamente, marchio di fabbrica di tutti gli episodi. Nella realtà, invece, il naufragio del matrimonio di Abby, come ci ha raccontato l'attrice al Festival della tv di Montecarlo, ha coinciso con il periodo più romantico della sua vita personale. «Ho conosciuto Robert Russell, mio marito, sette settimane dopo il suo divorzio e ne ho condiviso l'esperienza», spiega Lisa Edelstein. «Come peraltro questo telefilm, che dà consigli validi su come rimettere insieme i pezzi di un cuore infranto e ricominciare, senza lasciarsi prendere la mano dalla vendetta o da decisioni affrettate».riproduzione riservata ®