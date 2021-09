Alessandra De Tommasi

VENEZIA - Red power: Jessica Chastain sorprende ancora in Scene da un matrimonio, unica serie tv presentata alla Mostra del cinema di Venezia, in arrivo su Sky e su NOW dal 20 settembre. Remake dell'omonimo progetto di Ingmar Bergman degli anni Settanta, nasce da un'idea del figlio minore Daniel, adattata dall'israeliano Hagai Levi (creatore di In treatment). Nel progetto la 45enne attrice californiana, moglie del nobile italiano Gian Luca Passi de Preposulo, interpreta Mira, imprenditrice di successo, sposata al professore ebreo Jonathan, a cui presta il volto Oscar Isaac (uno degli amici più cari della Chastain fin dai tempi della Julliard). Tra loro c'è aria di crisi ed entrambi, dopo dieci anni di matrimonio, si trovano spalle al muro davanti a un bivio sentimentale.

Perché ha accettato il ruolo?

«Per un lavoro del genere devi avere completa fiducia nel tuo partner e Oscar e io siamo completamente onesti e aperti l'uno con l'altra. Per me lui è famiglia, tanto che vederci insieme sullo schermo in queste mura domestiche è quasi voyeuristico».

Cosa le piace di Mira?

«La sua metamorfosi: nel quinto episodio, quello finale, è più felice e sicura in se stessa di quanto non fosse all'inizio di questo viaggio. Trova la sua verità e si rende conto che la comunicazione è alla base di tutto».

Che tipo di legame di coppia si è trovata a vivere?

«È come se Mira si muovesse in punta di piedi attorno al marito, per paura di non ferirlo, come se si sentisse in colpa perché guadagna più di lui e non vuole ferirlo. Quando gli dice le cose in faccia, arriva a una forma di amore puro, senza aspettative».

Spaventata del confronto con l'originale di Bergman?

«No, perché quello è il vero Scene da un matrimonio, il primo e unico, a cui noi rendiamo umilmente omaggio con grande rispetto e grande onore».

Qual è l'idea su cui si basa il progetto?

«La vita è fatta di scelte, di una serie di sliding doors dove ognuno è costretto a dire addio a una parte di se stessi per abbracciarne un'altra. Io la guardo con estremo ottimismo, convinta che il mondo sia un posto pieno di possibilità, non mi concentro mai sull'aspetto egoistico delle cose. Sono felice davvero quando vedo la gioia negli occhi degli altri. Ma tutto ha un prezzo, ogni decisione porta con sé alcune conseguenze e devi essere pronta a rimboccarti le maniche per guadagnare quello che desideri.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA