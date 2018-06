Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiUna sola città, Chicago, diventa il cuore della tv e si propone a farci compagnia quasi a rete unificate con quattro serie tv in onda sulle reti Mediaset, tutte in prima serata. Prodotte da Dick Wolf, creatore di Law and Order, raccontano gli eroi dal quotidiano. Hanno iniziato i pompieri di Chicago Fire ogni venerdì su Italia1 con la stagione 5 e su Premium Action con la 6 - dove le imprese coraggiose dei tenenti Casey e Severide (al secolo Taylor Kinney e Jesse Spencer) si alternano alle loro peripezie sentimentali. Poi sono arrivati i detective di Chicago P.D., giovedì su Italia 1 con la stagione 4 e martedì su Premium Crime con la 5. L'anello di congiunzione? Il vigile del fuoco-paramedico Gabriella (Monica Raymund) è sorella dell'investigatore Antonio Dawson. «Siamo una famiglia - ha raccontato il suo interprete Jon Seda al Festival della TV di Monte-Carlo - e non parlo solo dei legami di sangue tra i protagonisti, ma anche nel desiderio di creare un tessuto connettivo sociale molto forte che lega questi personaggi, tutti animati dalla volontà di fare la differenza». Uno dei suoi colleghi, Jay (Jesse Lee Soffer), è fratello del dottor Will Halstead (Nick Gehlfuss), star del terzo telefilm, Chicago Med (foto), ogni venerdì su Premium Stories con la stagione 3 e da luglio su Italia 1 ogni martedì con la 2. In ospedale medici e infermieri sono al servizio dei più deboli, proprio come gli avvocati di Chicago Justice, in onda con i primi episodi martedì su Top Crime. Il procuratore Peter (Philip Winchester) è figlio di Benjamin Stone, volto storico di Law & Order. Il cerchio, quindi, si chiude.