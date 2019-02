Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiUn personaggio di successo non si lascia andare facilmente e così Sheldon Cooper, il nerd più famoso della tv, continuerà a vivere anche dopo la fine di The Big Bang Theory grazie a un prequel.La serie cult (la stagione 11 è appena arrivata in home video Warner) è valsa al suo interprete Jim Parsons un cachet di 1 milione di dollari ad episodio, cifra record che era stata spesa solo per Jennifer Aniston e soci ai tempi di Friends. I compagni di cast lo confermano: «Jim è davvero unico», spiega al Festival della tv di Montecarlo Mayim Bialik, che interpreta sua moglie Amy. «Ha un senso dell'umorismo incredibile e riesce davvero a fare la differenza, a livello umano e professionale». Non stupisce allora che l'attore si sia reinventato produttore e voce narrante di un telefilm ispirato all'infanzia del suo personaggio, Young Sheldon, dal 19 alle 21.15 su Joi con la stagione 2. La sua versione teen è interpretata da baby star, Iain Armitage, che a dieci anni vanta già 250 mila follower su Instagram, un'altra serie cult, Big Little Lies, accanto a Nicole Kidman e Reese Witherspoon e una passione per musical e selfie. Tra i prossimi episodi di Young Sheldon il più atteso riguarda l'origine della famosa espressione bazinga, che lo scienziato protagonista usa come esclamazione. Come sempre, il mix tra il fanatismo per religione e football in Texas mettono a dura prova la pazienza del protagonista, enfant prodige antisociale.riproduzione riservata ®