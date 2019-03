Alessandra De Tommasi

Un autentico record del piccolo schermo: Law and Order. Unità vittime speciali compie 20 anni ed è tornata in tv in grande stile (il mercoledì su Premium Crime) con una stagione particolarmente ispirata all'attualità.

«Il nostro telefilm ha anticipato il movimento #metoo di due decenni, facendo aumentare il numero di denunce di violenza da parte delle donne. Siamo orgogliosi di aver contribuito a cambiare la situazione», ha raccontato il creatore Dick Wolf al Festival della Tv di Montecarlo. La divisione della polizia di New York protagonista del telefilm si occupa principalmente di crimini perpetrati sulle donne, dagli abusi domestici agli stupri. La veterana Mariska Hargitay, che interpreta Olivia Benson, capo dell'unità speciale, ha anche fondato un'associazione a tutela delle vittime, la Joyful Heart Foundation. «Da quando ho letto per la prima volta il copione ho capito la complessità del ruolo, la mancanza di paura, ma anche la vulnerabilità di fronte agli orrori e la capacità di lottare per chi non a voce. La madre di Olivia è stata violentata e lei è nata da quell'atto criminale, ma trova la forza nell'affrontare ciò che la terrorizza e questo la rende umana», spiega l'attrice. «Il personaggio ha innescato un'autentica conversazione sociale e poi un cambiamento, ora parlare di stupro non è più tabù. Ma sono ancora stupita quando bambini di 10 anni mi dicono di vedere la serie. E io chiedo loro: E mentre la guardavi dov'erano i tuoi genitori?».

