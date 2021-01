Alessandra De Tommasi

Un altro colpo gobbo messo a segno da Netflix, è il caso di dirlo: la serie francese Lupin con Omar Sy reinventa il mito del ladro gentiluomo in chiave moderna. Il protagonista Assane s'ispira all'eroe letterario in cerca di giustizia (o vendetta?) per il padre, falsamente accusato di un furto e poi morto in prigione in circostanze poco chiare. L'uomo non crede al suicidio e impiega venticinque anni di ricerche per trovare una pista plausibile. La tradizione dell'heist movie viene rivisitata in versione family drama con (pochissime) spruzzatine romance perché la storia è quella di un lupo solitario che vive nel passato e non riesce ad andare avanti. Un uomo geniale, certo, eppure imperfetto, ritratto con cura e capace di far breccia nel cuore del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

