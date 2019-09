Alessandra De Tommasi

TORONTO «Un'emozione fortissima». Nicole Kidman è elettrizzata all'idea di portare il romanzo Premio Pulitzer Il cardellino al cinema (nelle sale italiane dal 10 ottobre). Durante l'anteprima al Festival di Toronto si emoziona e si commuove perché stavolta, dice, c'è in ballo qualcosa di molto personale. Impossibile darle torto: la storia racconta di un bambino, Theo, che perde la madre in un attentato al museo Met di New York e di lei le resta solo quell'opera d'arte su cui per ultima ha posato lo sguardo.

Il libro ha un impatto emotivo molto forte. Ha mai sperimentato qualcosa di simile?

«La letteratura russa, ad esempio, esercita su di me un fascino incredibile. A 12 anni ho letto Dostoevskij e Tolstoj e grazie a loro ho trovato la mia strada nel mondo, mi hanno ispirato a diventare un'attrice. Nel mio letto, la sera, facevo proprio questo: lasciavo vagare la mia immaginazione e mi trasformavo in quei personaggi».

Uno di loro che vorrebbe interpretare?

«La contessa Natasha di Guerra e pace: mi sono sempre identificata a tal punto con lei che ho sempre desiderato darle il volto al cinema e non solo nella mia fantasia. Ci sarebbero troppi ruoli di cui mi sono innamorata nelle pagine di un libro e non mi basterebbe una vita d'attrice per interpretarli, ma so però di poterlo fare con la forza del pensiero».

La sfida maggiore nell'interpretare la signora Barbour, una specie di madre adottiva per Theo ne Il cardellino?

«Per carattere sono una iperattiva che tende a muoversi tanto, invece lei è statica e non parla mai, quindi far mio tutto quel silenzio è stato un processo lungo e faticoso. Mi è piaciuta, però, la quiete che si è creata sul set, un senso di pace misto a concentrazione che raramente si trova quando si gira un film. John Crowley, il regista, ha instillato in tutti noi un senso di serenità che contrastava con la profondità del dolore e il trauma della perdita per cui non basta una vita a riprendersi».

Il racconto parla di un attentato, da madre ha paura che simili eventi possano moltiplicarsi?

«Certo, sono piena di paura e non basterebbe una mattinata per elencarle tutte, soprattutto se riguardano temi così delicati come la perdita dei propri cari».

A che punto si trova della sua carriera?

«Sento di aver ancora tanto da esplorare, in questo viaggio bellissimo dove come nella vita a volte si cade anche pesantemente ma poi ci si rialza, grazie anche alla freschezza di sguardo e prospettiva che ogni personaggio ti porta a scoprire».

Lavorare con i bambini è complicato, come si è trovata con il piccolo Oakes Fegley?

«A me fa sempre bene perché quella naturalezza mista al coraggio di buttarsi senza pensarci due volte m'ispira ogni volta a dare il meglio di me. Non si finisce mai d'imparare dai loro».

Immagino parli anche per esperienza (ha due figli adottivi con Tom Cruise e due naturali con l'attuale marito Keith Urban, ndr), ma parlare di traumi infantili non le mette ansia?

«Preferisco rovesciare la prospettiva e, anche se sul set sentivo una morsa stringermi dall'interno e mi si spezzava il cuore alla sola idea che un bimbo perda il genitore, ho voluto comunque considerarlo con un moto di speranza. Esistono dolori atroci ma anche possibilità di redenzione, riscatto e rinascita...».

riproduzione riservata ®

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA