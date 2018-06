Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiSarà una delle coppie d'oro del cinema italiano - l'attrice e sceneggiatrice Paola Cortellesi e il marito regista Riccardo Milani - ad inaugurare giovedì l'edizione de L'Isola di Roma con la loro ultima commedia Come un gatto in tangenziale. Non solo film, però: quest'anno l'arena tiberina si arricchisce di sezioni parallele di letteratura, musica e fotografia per una 24° edizione de L'Isola del Cinema totalmente rinnovata.Il cuore dell'evento resta la settima arte, con ospiti come Carlo Verdone (Benedetta follia), Paolo Genovese (The place) e Alessio Maria Federici (Terapia di coppia per amanti). Ci hanno fatto ridere e sognare nella passata stagione e ora tornano sotto le stelle e sul Tevere per raccontare i dietro le quinte dei loro successi. L'isola ospiterà pellicole made in Italy ma anche capolavori internazionali, come il musical The Greatest showman con Hugh Jackman nei panni del primo circense della storia. La programmazione più leggera e ad ingresso libero spetta a Spazio Young che ripercorre i film dell'estate, da Sapore di mare a Ferie d'agosto. Tra le opere prime e seconde, i focus su Israele e Giappone e la mostra Magnifica Mariangela! dedicata alla diva Melato assieme al documentario di Michele Mally, lo scenario si annuncia ricchissimo e comprende la prima edizione del contest L'Isola del corto che premia i lavori di cineasti in erba e il concorso Mamma Roma e le periferie d'Italia che mette al centro della storia i quartieri della Capitale.La rassegna Venti d'estate, poi, lega musica e cinema con venti incontri che includono la presenza di Zerocalcare, Massimo Popolizio, Michela Murgia. E il segmento Jazz&Blues vanta la presenza della pianista Carla Bley e il sassofonista Kenny Garrett. Proiezioni anche per i ricoverati al Fatebenefratelli nel mese di luglio.L'isola di Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola, da giovedì al 2/09, 5-7 euro (Arena Groupama), 5 euro (due ingressi a Spazio Cinelab), ingresso gratuito (Spazio Young), 065811060riproduzione riservata ®