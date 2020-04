Alessandra De Tommasi

Sarà il prossimo The Batman (giugno 2021, regia di Matt Reeves), ma al Festival di Toronto il 33enne londinese Robert Pattinson ha ricordato con nostalgia i tempi del vampiro Edward.

Aveva letto le bozze dell'autrice?

«Sì, ma non mi ha influenzato. In effetti è complicato capire cosa pensa: ha 108 anni ma non invecchia e sembra sempre un adolescente».

Un ricordo delle riprese a Montepulciano?

«Stare senza maglietta e truccato in maniera a dir poco bizzarra per ore in piazza davanti a dozzine di fan è stato uno dei momenti più imbarazzanti della mia vita».

Perché Edward è diventato un eroe romantico e un sogno erotico?

«Ognuno ha le sue ragioni per amarlo. Forse dipende da quel fascino enigmatico che emana e che quindi permette a tutti di proiettare su di lui tutti i desideri inconfessabili del cuore».

In attesa di un remake, quali delle caratteristiche di Edward avrebbe voluto possedere?

«Di certo non l'immortalità o le doti da vampiro o quel sex appeal straordinario rispetto ai comuni esseri umani, ma posso capire perché tutto questo attragga molti. E poi, come dice Spiderman, ogni potere comporta responsabilità e io non ci tengo affatto. Solo a volte vorrei avere un pulsante per far scomparire tutto».

