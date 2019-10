Alessandra De Tommasi

Sabato sera poco prima di andare in scena a Milano sul palco per uno spettacolo di beneficenza, Manuel Frattini ha avuto un attacco cardiaco. Il ballerino, 54 anni, è morto dietro le quinte e i soccorsi, anche se tempestivi, non sono riusciti a salvarlo. Solo qualche mese fa aveva mandato un video saluto di buon compleanno per i 18 anni di Leggo: sorridente, pieno di energia e bontà, lo aveva registrato poco prima delle prove di Priscilla, uno degli ultimi spettacoli messi in scena a teatro. Dopo l'esordio in tv anche come coreografo, ha raccontato le bugie di Pinocchio (ruolo per cui si è esibito anche a New York) ed è volato come Peter Pan sull'Isola che non c'è. Vent'anni fa Raffaele Paganini lo ha consacrato al musical con Sette spose per sette fratelli e da allora non si è più fermato. Da Barbara D'Urso a Samantha De Grenet il mondo dello spettacolo si unisce al dolore dei familiari e dei fan sui social.

Lassù ti staranno già applaudendo, ne siamo certi - scrive la Compagnia della Rancia, di cui ha fatto parte a lungo - Grazie di tutte le emozioni che ci hai regalato, vinceranno il dolore che sentiamo in questo momento per la perdita di un Grande Artista e di un Vero Amico. E Cristina D'Avena aggiunge: Non posso dimenticare la spensieratezza delle giornate trascorse insieme, le nostre confidenze, le nostre risate... Ciao Manuel, ciao grande amico mio, ciao artista meraviglioso, non ti dimenticherò mai ... con te oggi se ne va un pezzettino del mio cuore. La parola usata più frequentemente per descriverlo, oltre a talento, è gentilezza, quell'innocente bontà d'animo che l'ha incoronato eterno bambino' del palcoscenico.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

